In einem neuen Trailer zu Back 4 Blood gehen Turtle Rock Studios auf die Story des Spiels und die einzelnen Charaktere ein.

Die Entwickler von Back 4 Blood, dem geistigen Nachfolger von Left 4 Dead, haben einen neuen Trailer zu ihrem kommenden Zombie-Shooter veröffentlicht. Während es im letzten Video unter anderem um die Aspekte des Mehrspielwertes ging, dreht sich im neusten Trailer alles rund um die Geschichte und die Charaktere, in dessen Rolle wir schlüpfen können.

Ja, auch wenn es sich in dem Titel nur darum handelt, alle Zombies ins Nirvana zu befördern und am Ende lebend aus dem Dreck herauszukommen, gibt es dennoch zumindest eine kleine Geschichte, die sich hinter all dem Chaos befindet.

Ein eigenartiger Wurm breitete sich rasant unter den Menschen aus, drang in ihre Körper ein und tötete sie damit – ohne, dass sie jedoch wirklich gestorben sind. Tatsächlich besitzen sie noch genügend Lebensenergie, um als Zombies umherzuwandeln und alles zu zerfleischen, was ihnen in die Quere kommt.

Um dieses Chaos nun zu beseitigen, wurden die „Cleaners“ ins Rennen geschickt: Personen, die sich mit allerhand Waffen und Granaten ausgestattet haben, um den Wurm auszulöschen. Und genau diese Personen sind zufällig auch die spielbaren Charaktere des Titels.

Da hätten wir zum einen den Kriegsveteranen Walker, der insbesondere mit seinen präzisen Schüssen punkten kann und dabei stets loyal zum Team ist. Das macht sich unter anderem durch eine erhöhte Team-Gesundheit bemerkbar.

„Doc“ ist eine wirkliche Ärztin und fast schon als Sanitäterin zu verstehen. Liegt die Gesundheit besonders niedrig, besitzt sie die Möglichkeit einen Heilungsbonus zu ergattern. Außerdem erhöht sich der Widerstand gegen Team Traumata.

Karlee, als drittes Mitglied, verfügt über einen ausgezeichneten Geruchssinn und kann damit Gefahren vor allen anderen wittern. Zudem ist sie ziemlich schnell. Jim hingegen ist der Scharfschütze im Team und schafft es, aus weiter Entfernung Gegner in Nullkommanix zu zerlegen.

Hoffmann ist besonders interessant, denn mit jedem Kill spawnt er Munition, welche von allen aufgenommen werden kann. Na, wenn das mal nicht praktisch ist. Evangelo gilt als natürlicher Überlebenskämpfer und kann sich dadurch auf schnell von irgendwelchen Fallen der Zombies retten.

Natürlich gibt es auch eine „Mom“ im Spiel, die ihre Kollegen instant aufstellen kann und auch noch ein Extraleben verschenkt. Auf die Mutter sollte man sich definitiv verlassen, bevor man sich in so ein Abenteuer stürzt. Und dann hätten wir noch Holly, die mit ihrem Baseball Dottie alles zerkleinert, was ihr in die Quere kommt.

Aber auch an die Zombies haben die Entwickler im Trailer gedacht und dabei unter anderem „Breaker“ vorgestellt, welcher mit seinen gewaltigen Pranken Nahkampfhiebe verteilt. Doch auch der „Ogre“ ist nicht besonders freundlich, wenn er seine „Meatballs“ um sich wirft.

Der „Snitcher“ macht seine Kollegen auf euch aufmerksam, sobald er euch erblickt und dann gibt es noch „Hag“, der euch einfach als Ganzes verschlingt. Schaut euch das alles am besten selbst einmal in dem neusten Trailer dazu an.