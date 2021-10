Der Countdown zum Launch von Back 4 Blood ist gestartet! Und das feiern die Entwickler ganz klassisch mit einem entsprechenden neuen Trailer.

In großen Schritten steuern wir auf den Release von Back 4 Blood zu. Und solltet ihr immer noch nicht so ganz wissen, ob das Spiel tatsächlich etwas für euch wäre, dann hilft euch vielleicht der neue Trailer dabei, eine entsprechende Entscheidung zu fällen.

Der Titel dürfte jedem einen Nostalgie-Flash verabreichen, der an die alten Zeiten von Left 4 Dead zurückdenkt und vielleicht sogar heute noch die eine oder andere Stunde damit zubringt, sich mit den Zombies von damals anzulegen. Doch Back 4 Blood bietet noch so einiges mehr, welches in der Vergangenheit anhand von Videos erklärt wurde.

Und sollte auch das noch keine gute Hilfestellung leisten, dann haben wir uns bereits in der Vergangenheit in einer Testphase auf den Titel gestürzt und in einem Artikel festgehalten, wie unsere ersten Eindrücke zu dem Spiel sind und was wir generell davon halten.

Ein wenig Zeit habt ihr auch noch euch Gedanken darüber zu machen, denn der Shooter erscheint „erst“ am 12. Oktober auf der Xbox Series S und X, der Playstation 4 und 5 sowie auf dem PC. Wer sich jedoch die Ultimate oder Deluxe Edition geschnappt haben sollte, kann bereits am 7. Oktober in den Early Access starten.

Werdet ihr euch den Titel holen?