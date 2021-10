DICE und Electronic Arts präsentieren in einem neuen Video, auf welche weiteren Spezialisten wir uns in Battlefield 2042 freuen dürfen und durch welche Fähigkeiten sie sich auszeichnen.

Es wurde mal wieder Zeit mit einem neuen Schub an Spezialisten für Battlefield 2042, die uns DICE und EA in ihrem neusten Video präsentieren. Dabei handelt es sich um die letzten fünf Charaktere, die während des Spiels zur Verfügung gestellt werden und in dessen Rolle wir schlüpfen können.

Fangen wir mit dem Inder Navon Rao an, welcher als Recon die Fähigkeit besitzt die Fahrzeugsysteme der Gegner zu manipulieren und Ranger zu entmachten. Zudem ist er dazu in der Lage Verteidigungsanlagen aus der Home Base zu triggern, damit sie im Kampf unterstützen. Daneben kann er sich in die Systeme der Gegner hacken, um wertvolle Informationen herauszuziehen.

Santiago „Dozer“ Espinoza ist die Nummer 2 auf unserer Liste. Der gebürtige Mexikaner betritt das Schlachtfeld mit einem ballistischen Schild, um sich und sein Team vor einem Kugelhagel zu schützen. Zudem ist der Assault auch besonders resistent gegenüber explosivem Schaden.

Emma „Sundance“ Rosier ergänzt das Repertoire an weiblichen Spezialisten. Als Assault verfügt sie über Granaten und Mikro-Drohnen, mit denen sie das Leben sowohl von gegnerischen Flugobjekten als auch von Gegnern auf dem Boden das Leben schwer machen wird. Durch ihren Wingsuit ist sie zudem besonders agil unterwegs.

Constantin „Angel“ Anghel ist als Support dafür zuständig sein Team mit Rüstung und Munition auszustatten. Der Romäne kann sogar einen Beacon aufstellen. um inmitten des Kampfes das Loadout zu wechseln. Zudem stellt er seine Kollegen dank der Bonus Rüstungsgesundheit wieder auf.

Schließlich gibt es noch die Koreanerin Ji-Soo Paik, die mit ihrem EMG-X Scanner Gegner durch Wände hinweg identifiziert und sie damit schneller erledigt. Sollte Ji-Soo dann einmal selbst Schaden erhalten, dann erkennt sie, vonwo die Schüsse kommen, um sich noch einmal zu verteidigen.

Das ganze Vorstellungsvideo findet ihr unten noch einmal in Kürze. Welches der neuen Spezialisten gefällt euch auf den ersten Blick am meisten?