Der Countdown zum Release von Battlefield 2042 ist gestartet. EA nutzt diese Gelegenheit, um über mehrere Videos hinweg die Vorfreude auf Battlefield Portal wachsen zu lassen.

Battlefield 2042 steht kurz vor seinem großen Release. Und auch wenn die Meinungen bislang, insbesondere ausgelöst durch die offene Beta, in unterschiedliche Richtungen gehen, so gibt es doch ein Feature, auf das sich alle Spieler freuen: Battlefield Portal. Darin bestimmt jeder für sich, welche Regeln gelten und wie die eigene Kreativität ausgelebt werden soll.

Daneben bietet das Feature jedoch noch einiges mehr, denn es gibt die Möglichkeit sich an Karten, Waffen und Fahrzeugen zu bedienen, die man aus vergangenen Titeln nur zu gut kennt. Namentlich vertreten sich Battlefield 1942, Battlefield 3 und Bad Company 2.

In einer neuen Runde an Videos zeigen DICE und EA, wie das Gameplay aussehen kann, sobald man sich für eines der Spiele als Hauptdesign entschieden hat. Diese Videos wurden auf den offiziellen Kanälen in den sozialen Medien von Battlefield 2042 veröffentlicht. In der Quelle findet ihr die entsprechende Verlinkung dazu.

Daneben haben die Entwickler bereits vor einer Woche ein neues Video zu Portal veröffentlicht, welches wir nachträglich noch einmal unten für euch aufgeführt haben. Falls euch das Video entgangen sein sollte, habt ihr also in jedem Fall die Gelegenheit das einmal nachzuholen.

Freut ihr euch schon auf Portal? Alle Informationen darüber findet ihr hier.

Quelle