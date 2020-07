Eigentlich sollte es in Cyberpunk 2077 die Möglichkeit geben Wallruns zu vollführen. Von dieser Idee haben sich die Entwickler jedoch nun getrennt.

Damals hatte man noch von vielen Möglichkeiten gesprochen, die man in Cyberpunk 2077 nutzen kann, um sich in der Welt zu bewegen, vor Gegnern zu behaupten und das Abenteuer zu bestreiten. Dabei war auch von Wallruns die Rede gewesen, welche insbesondere in Parcours-Titeln eingesetzt werden. Das gehört jedoch nun der Vergangenheit an.

Diese Nachricht wurde von dem Level Designer Max Pears in einem Gespräch mit unseren Kollegen von Gamereactor verkündet. In der Vergangenheit waren die Wallruns jedoch schon in dem einen oder anderen Demo Video aufgetaucht.

Nun musste man sich jedoch aufgrund von Design Fragen gegen das Feature entscheiden und es wieder aus dem Programm nehmen. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir gänzlich in unseren Bewegungen eingeschränkt sein werden. Tatsächlich soll es noch andere Möglichkeiten geben, wie wir unseren Körper benutzen können, um voranzukommen.

Welche Möglichkeiten dabei enthalten sind, werden wir herausfinden, wenn der Titel nach einer weiteren Verschiebung im November erscheint. Bis dahin können wir uns aber mit dem kürzlich veröffentlichten neuen Trailer die Zeit vertreiben.

Was sagt ihr zu der Entscheidung? Habt ihr euch schon auf die Wallruns gefreut?

Quelle