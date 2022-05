Dying Light: Kostenloses Upgrade für alle!

Techland hat ein ganz besonderes Schmankerl für die Fans vorbereitet und bietet ab sofort jedem Besitzer der Dying Light Standard Edition ein kostenloses Upgrade an!

Es gibt gute Nachrichten für alle Fans des Parcours-Action-Titels Dying Light! Der Entwickler Techland verkündete über die soziale Medien, dass es ein kostenloses Upgrade geben wird! Damit erhalten alle Spieler, die aktuell in Besitz der Standard Edition sind, die Enhanced Edition kostenlos dazu.

Um an die neuen Inhalte zu gelingen ist auch nur erforderlich einmal den Titel zu starten und sich dann im Hauptmenü zu den DLC Packs zu navigieren. Dort können dann schließlich alle Inhalte heruntergeladen werden, die Bestandteil der Enhanced Edition sind.

Das ist auch gar nicht einmal so wenig, denn zu diesen Inhalten zählt auch die Erweiterung The Following, womit der Spieler in eine neue Geschichte mit einer neuen Karte und einem neuen Fahrzeug gebracht wird. Hinzu kommen die DLCs Cuisine & Cargo, The Bozak Horde, das Crash Test Skin Pack und der Ultimate Survivor Bundle.

Somit dürfen sich Fans also nicht nur über neue Story-Elemente und Inhalte, wie Game Modi freuen, sondern auch über neue Skins und Waffen, die das Spielerlebnis sicherlich auf ein neues Level anheben und um mehrere Stunden erweitern können.

Also falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, dann schlagt unbedingt zu und stürzt euch in die neuen Inhalte! Wer von euch hat es schon getan? Und falls ihr das alles schon durch habt, dann gibt es vielleicht noch was in Dying Light 2 zutun.