In einer neuen Reihe an Videos präsentiert uns der Schauspieler Giancarlo Esposito, worauf wir uns in Far Cry 6 gefasst machen müssen.

Wer sich noch an den ersten Trailer von Far Cry 6 erinnern kann, der wird sicherlich auch direkt an keinen geringeren als Giancarlo Esposito denken. Der erfolgreiche Schauspieler ist nicht nur durch Serien, wie The Mandalorian und Breaking Bad bekannt, sondern verleiht seine Stimme und sein Aussehen auch an den Bösewicht aus Far Cry 6, Anton Castillo.

In den vergangenen Tagen hat Ubisoft einige neue Videos veröffentlicht, die den Schauspieler und seinen Charakter innerhalb des Spiels in den Fokus stellen. Über mehrere Videos hinweg präsentiert er uns die Waffen der Guerilla, gibt ein paar Tipps für das Gameplay und klärt über die Features von Far Cry 6 auf.

Speziell in einem Video entscheidet sich Esposito dazu eine Waffe auseinanderzunehmen, um damit auch indirekt darauf aufmerksam zu machen, was wir selbst im Spiel tun können: Waffen modifizieren, aus unterschiedlichsten Gegenstände neue Modifikationen ergänzen und vieles mehr.

In einem weiteren Video gibt es Gameplay-Ausschnitte zu sehen, in denen gezeigt wird, wie wir als Freiheitskämpfer gegen die Streitkräfte Antons antreten und dabei ziemlich vieles auf den Kopf stellen. Doch ob das unseren Esposito so gefällt?

Zuletzt gibt es ziemlich hilfreiche (und keine gefakten) Tipps für das Gameplay. So sollten wir uns unter anderem darauf gefasst machen, in die Luft gejagt zu werden, wenn wir auf die Idee kommen einen Panzer unseres Widersachers zu kapern. Befindet sich die falsche Person darin, so werden Bomben entzündet.

Welches Video gefällt euch am meisten?