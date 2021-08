Aktuell kursieren einige Gerüchte über eine GTA Remastered Trilogie im Internet, die sich nun zu verhärten scheinen. Was ist dran an diesem Thema?

Auch wenn es in den vergangenen Jahren vielmehr so ausgesehen hat, als würde für Rockstar Games nichts wichtiger sein als GTA V und GTA Online, machen aktuell einige Gerüchte zu einer GTA Remastered Trilogie die Runde. Ausgelöst wurden diese vermutlich durch eine Aussage von Take-Two Interactive, als sie einige klassische Mods aus dem Internet entfernen ließen.

Namentlich soll es sich bei dieser Trilogie um eine Edition handeln, die GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas in einem neuen Glanz erstrahlen lassen soll. Laut bislang unbestätigten Quellen von unseren Kollegen von Kotaku sei die Entwicklung mittlerweile so weit vorangeschritten, dass man mit einer Veröffentlichung in diesem Herbst rechne.

Alle drei Titel sollen auf Basis der Unreal Engine remastered werden und alte mit neuen Grafiken vereinen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass das klassische GTA-Feeling, welches man damals beim Zocken des jeweiligen Titels erfahren hatte, nicht verloren geht.

Neben der Veröffentlichung auf den Last-Gen und Current-Gen-Konsolen, ist zudem auch noch die Rede von einem Release auf der Nintendo Switch. Ob man die Trilogie auch auf dem PC erleben werde, sei ebenfalls nicht auszuschließen.

Sollte etwas an den Gerüchten wahr sein, dann dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis eine Ankündigung von offizieller Seite erfolgen wird. Schließlich steht der Herbst quasi auch schon fast vor der Tür. Aber was meint ihr? Glaubt ihr den Gerüchten?

Quelle