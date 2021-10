Das Warten hat ein Ende: Rockstar Games haben einen ersten offiziellen Trailer zu GTA: The Trilogy veröffentlicht, welches zeigt, wie die Welten in der neuen Edition aussehen werden.

Mit der GTA: The Trilogy Edition verschaffen Rockstar Games dem äußerst beliebten Franchise einen ganz neuen Touch, der auch den heutigen Anforderungen und Systemen ein wenig gerechter wird. Was das Team nun alles mit den älteren Spielen angestellt hat, um sie wieder auf neueren Geräten attraktiv zu machen, zeigt nun ein neuer Trailer.

In dem fast einminütigen Video wechselt die Perspektive immer von Ausschnitten aus den Original zu Ausschnitten innerhalb der Definitive Edition, um einen direkten Vergleich haben zu können. Manche dieser Vergleiche sind dabei wirklich ziemlich beeindruckend!

Natürlich sollte der Scharm von GTA 3, Vice City und San Andreas sowie die Erinnerungen, die man von damals an den Spielen hatten, nicht gänzlich durch ein komplett überarbeitetes Design „ersetzt“ werden. So lässt sich dennoch erkennen, dass wir es hier mit Titeln aus der Vergangenheit zutun haben, was dem Ganzen einen gewissen Charme verleiht.

Lasst euch aber am besten selbst einfach mal von dem veröffentlichten Video überzeugen und sagt uns gerne in den Kommentaren, wie euch die Veränderungen gefallen und ob ihr Lust daran hättet in die Edition zu investieren!

Die Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition erscheint digital am 11. November für die Playstation 4 und 5, Xbox One, Series S sowie X, auf der Nintendo Switch und dem PC. Eine physische Edition erfolgt separat noch einmal am 7. Dezember für alle Konsoleros.