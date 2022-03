Die Definitive Edition von GTA: The Trilogy darf sich über ein neues Update freuen. Darin enthalten sind einige Verbesserungen für die Playstation, Xbox, die Switch und den PC.

Mit dem Titel Update 1.04 haben Rockstar Games einen weiteren Patch veröffentlicht, welcher einige Verbesserungen für die Definitive Edition von GTA: The Trilogy bringen soll. Das Update berücksichtigt dabei Bugs und hält entsprechende Fixes auf der Playstation, der Xbox, der Switch und für den PC bereit.

Ganz oben auf der Liste stehen die Verbesserung der Performance über alle Plattformen und graphischen Modi hinweg. Zudem wurde an der Stabilität der Trilogie gearbeitet und Kollisions- sowie Texturen-Fehler behoben. Probleme beim Neustart einer Mission soll es schließlich auch nicht mehr geben.

Dann geht es auch schon los mit einer riesigen Liste an Bugfixes, die auf die jeweiligen Titel innerhalb der Trilogie gesplittet sind. So haben sich die Entwickler in Grand Theft Auto III damit beschäftigt, etliche Texturen-Fehler, Licht-Verhältnisse und die Physiken bei Kollisionen auszubessern.

In Grand Theft Auto: Vice City lassen sich einige Fixes aufführen, die Situationen in bestimmten Missionen fixen, welcher entweder ungerechtfertigt zu einem Scheitern der Mission führt oder aber dazu, dass das Scheitern nicht getriggert wird. Aber auch hier stehen erneut Kollisionen und Texturen ganz oben auf der Liste.

Zuletzt sind auch in den Patchnotes zu San Andreas einige Fixes zu finden, die das Verhalten in unterschiedlichen Missionen fixen. Eine vollständige Liste aller Verbesserungen der gesamten Trilogie könnt ihr euch hier durchlesen.

Merkt ihr eine spürbare Verbesserung des Spielerlebnisses oder habt ihr aktuell noch immer mit Problemen zu kämpfen?