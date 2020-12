The Next Mass Effect: Teaser veröffentlicht!

BioWare arbeitet ganz offiziell an dem nächsten Ableger aus dem Mass Effect Universum. Nun haben die Entwickler dazu auch einen ersten Teaser veröffentlicht.

Am N7-Day in diesem Jahr haben BioWare nicht nur bekannt gegeben, dass es eine Legendary Edition zu dem Franchise geben wird, sondern ,am verkündete ebnfalls, dass die Arbeiten an einem neuen Mass Effect begonnen haben.

Diese Arbeiten schienen sich schon im November in einem frühen Stadium zu befinden, denn es wurden keine Details geschweige denn ein möglicher Releasezeitraum genannt. Etwas mehr als einen Monat später gibt es jedoch nun endlich erste Details!

Die Entwickler veröffentlichten auf ihrem YouTube-Channel einen ersten Teaser zum neuen Ableger. Einen genauen Titel hat man dabei scheinbar noch nicht gefunden, sodass der Name des Videos lediglich „The Next Mass Effect“ lautet.

Auch in der Beschreibung des Videos weist das Teams eindrücklich darauf hin, dass man sich noch in einem frühen Stadium der Entwicklung befinde. Aktuell arbeiten die Veteranen des Studios an dem neuen Spiel und scheinbar weiß man auch schon, wohin es in etwa gehen soll. Das bringt man zumindest mit dem nun veröffentlichten Teaser zum Ausdruck.

Klassisch für einen Teaser wird aber trotzdem nur sehr wenig von dem preisgegeben, was wir von dem Spiel erwarten können. Dennoch ist es sicherlich einen kleinen Blick wert. Also lehnt euch zurück und genießt die Show!

Unter der Berücksichtigung der Legendary Edition, die das Team aktuell auch auf die Beine stellt, dürfen wir jedoch nicht allzu optimistisch sein. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass der neuste Streich des Franchises nicht vor 2022 erscheinen wird.

Freut ihr euch schon auf den neuen Ableger?