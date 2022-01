Der Countdown zum Release von Rainbow Six Extraction ist gestartet. Dazu veröffentlichte Ubisoft neue Videos, um Operatoren und Gameplay näher vorzustellen.

Bereits am 20. Januar 2022 geht es für die unterschiedlichen Einheiten der Rainbow Six in eine neue Herausforderung. Mit Rainbow Six Extraction bekommen es die Spieler nicht mehr mit anderen menschlichen Gestalten zutun, sondern mit Wesen, die so sicherlich nichts auf unserer Erde verloren haben.

Um noch einmal die Werbetrommel zu schlagen und gleichzeitig auch den Countdown zum Release zu beginnen, haben die Entwickler von Ubisoft in den vergangenen Tagen einige neue Videos veröffentlicht. Falls ihr eines der Videos verpasst haben solltet, dann sind wir hier für euch da, um das einmal nachzuholen.

In dem Lore Gameplay Video verrät uns das Studio nicht nur ein kleines bisschen mehr über den Ursprung der Anomalien und über die darauffolgende Entstehung des REACT Teams. So steht allen voran auch das Gameplay und die unterschiedlichen Vorgehensweisen im Vordergrund, die von der Auswahl eures Operators abhängig sind.

Damit kommen wir auch schon zu der nächsten Kategorie an Videos: Showcases. In diesen kurzen Trailers wird jeder Operator, welcher Bestandteil des neuen Teams ist, einmal ins Rampenlicht gerückt, um zu beweisen, wie dieser seine Fähigkeiten auch bei nicht-menschlichen Gegnern einsetzen kann.

Wenn dieser Input allerdings auch nicht genügt, dann gibt es immer noch das mit Abstand längste Video, in dem euch Ubisoft über unterschiedliche Taktiken aufklärt, die ihr anwenden könnt, um Archaen zu besiegen und möglichst wohlbehalten aus der Mission herauszukommen.

Freut ihr euch schon über den Release von Extraction?

Quelle