Stalker 2: Erster In-Engine Trailer veröffentlicht!

Die Entwickler von Stalker 2 trauen sich was: Nun wurde ein erster Gameplay Teaser veröffentlicht, der ganz auf der Engine des Spiels basiert.

Stalker 2 befindet sich offiziell in der Entwicklung und mittlerweile traut sich das Studio dahinter, GSC Game World, in regelmäßigen Abständen Neuigkeiten zu veröffentlichen. So erfolgte bereits im Sommer vergangenen Jahres ein erster Trailer zum Spiel.

Rund sechs Monate später kehren die Entwickler zurück. Diesmal präsentieren sie uns einen kleinen Teaser, der In-Game gedreht wurde und somit auch auf der Engine basiert, die in dem Titel genutzt wurde.

Da es sich wirklich nur um einen Teaser handelt, verrät das 30-sekündige Video auch herzlich wenig von dem Spiel und was wir davon erwarten können. Die Atmosphäre und die Musik, die ausgewählt worden sind, sprechen dennoch für sich und geben einen ersten kleinen Eindruck von dem, was wir erwarten können, wenn wir uns selbst einmal im Spiel befinden.

Falls ihr den Teaser noch nicht gesehen haben solltet, haben wir ihn hier noch einmal für euch eingebunden. Lasst euch also von der Atmosphäre berauschen und genießt die wenigen Sekunden im Stalker-Universum.

Stalker 2 soll 2021 auf den Markt kommen. Ein genaues Releasedatum gibt es jedoch noch nicht. In dem Shooter schlüpfen wir in die Rolle des Protagonisten Skif und begeben uns in die Gefahren der neuen Welt.

Freut ihr euch schon auf die Fortsetzung?