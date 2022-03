Mit Sniper Elite 5 wird der Franchise um einen neuen Titel erweitert. Jetzt wissen wir auch, wann der Release des neuen Ablegers gefeiert. Vorbestellungen sind ebenfalls ab sofort möglich.

Mit Sniper Elite 5 geht es in eine neue Runde voller Lang-Range Action und Bullet Time Szenen. All zu lange müssen wir auch gar nicht mehr warten, bis es endlich soweit ist, denn mit einem neuen Trailer verraten die Entwickler uns auch endlich das Releasedatum.

Somit wird das Spiel am 26. Mai für die Xbox One, Xbox Series S sowie X, Playstation 4 und 5, Epic Games Store, auf Steam und schlussendlich auch im Windows Store verfügbar sein. Wer sich jetzt schon sicher ist, dass er in den Titel investieren möchte, kann auch schon eine Vorbestellung tätigen.

Als Pre-Order Bonus gibt es über alle Editionen hinweg eine zusätzliche Mission, in dem es darum geht „Herr Wolf“ zu eliminieren. PC-Spieler der Standard Edition bekommen zudem eine digitale Graphic Novel. Die Deluxe Edition hingegen beinhaltet zusätzlich noch den Season Pass und die P.1938 Suppressed Pistol.

PC-Spieler, die gerne auch an zusätzlichen Merch interessiert sind, können zudem auch noch das Cadet oder Marksman Bundle erwerben. Hier winken einem neben den Inhalten aus der Deluxe Edition zusätzlich noch ein T-Shirt für das Cadet und eine Jacke für das Marksman Bundle.

Eine genaue Übersicht aller Inhalte der jeweiligen Editionen sowie weitere Informationen zu den Preisen findet ihr hier.

Werdet ihr Sniper Elite 5 vorbestellen? Oder wartet ihr zunächst ab?