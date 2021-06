Auf der E3 2021 wurde The Outer Worlds 2 offiziell im Rahmen des Xbox und Bethesda Games Showcase angekündigt. Dazu gab es einen ehrlichen Trailer.

Für viele Spieler war das bereits klar und auch Gerüchte in der Vergangenheit hatten darauf hingedeutet, dass The Outer Worlds 2 sich definitv in den Köpfen des Entwicklerteams vom ersten Ableger befindet. Daher war die Freude auch umso größer, als sich die Gerüchte auf der E3 2021 endlich bestätigen ließen.

Anstelle jedoch direkt einen prallgefüllten Trailer mit ersten Details, Informationen zur Galaxy und Co. zu erhalten, kriegen wir stattdessen ein kleines Video, welches von dem YouTuber des Honest Trailer Channels höchstpersönlich besprochen wurde. Und so ehrlich wird es dann tatsächlich auch.

Obsidian Entertainment haben oder wollen nämlich noch nicht viel verraten von dem, was wir uns im neuen Ableger erhoffen können. Was jedoch zumindest schon bekannt ist, ist die Tatsache, dass es ein neues Sonnensystem und eine neue Crew geben wird. Und sobald der Tag näher rückt, wird uns das Team dazu auch etwas mehr zeigen.

Bis dahin bleibt uns also nichts anderes übrig als entweder den bereits angesprochenen Trailer zu schauen oder sich stattdessen auf das letzte DLC zu stürzen, welches für The Outer Worlds erschienen ist. Worauf fällt eure Entscheidung?