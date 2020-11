Die Serious Sam Collection wird in seiner Verfügbarkeit erweitert. Nun erscheint der Shooter geladene Franchise auch auf Nintendos Switch Konsole.

Serious Sam ist zurück! Vor wenigen Wochen erst hatten die Entwickler Croteam den vierten Ableger veröffentlicht und damit ein neues Abenteuer geschaffen, in dem es darum geht so viele Monster wie möglich ins Jenseits zu befördern. Jetzt folgt der nächste Streich des Studios mit der Serious Sam Collection!

Man hat sich nämlich dazu entschlossen den Franchise auch auf anderen Konsolen zur Verfügung zu stellen und prompt angekündigt, dass uns die besagte Collection in Bälde auch auf der Nintendo Switch erfreuen wird.

Somit dürfen wir uns darauf freuen die Spiele Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter and Serious Sam 3: BFE entweder auf dem kleinen oder großen Bildschirm zu spielen. Zusätzlich mit an Bord sind auch die beiden Erweiterungen The Legend of the Beast und Jewel of the Nile. Erscheinen wird die Collection bereits am 17. November.

Das Preis- Leistungsverhältnis sieht außerdem ebenfalls ziemlich gut aus, denn die Version geht für die Switch bereits für 29.99 Euro über die Ladentheke. Unterstützt wird außerdem auch der Coop-Modus mit bis zu vier Spielern. Alle weiteren Informationen darüber findet ihr hier.

Solltet ihr jedoch vielmehr Interesse an Serious Sam 4 haben, dann können wir euch an dieser Stelle mit weiteren Informationen versorgen.

Werdet ihr euch die Collection besorgen?