Eine große Überraschung ereignete sich auf dem Xbox Showcase Event, denn State of Decay 3 wurde überraschend von Microsoft angekündigt.

Auf dem Xbox Game Showcase Event gab es neben den bereits erwarteten Spielen, wie Halo Infinite, auch so einiges an Überraschungen zu sehen. Darunter zählt auf State of Decay 3, welches vollkommen unerwartet angekündigt worden ist.

Mit einem ersten Trailer, welches gerade einmal 90 Sekunden lang ist, werden wir in eine Schneelandschaft entführt, in der nur weitere untote Gefahren auf uns lauern. Wir sehen eine junge Frau, die ihren Weg alleine in dieser Welt bestreitet und sich gut bewaffnet vor Tieren zu wehren weiß. Das Ende des Videos bleibt jedoch ziemlich offen.

Genauso verhält es sich auch mit den weiteren Informationen, die es bislang zu dem Spiel gibt. So wurde unter anderem noch kein Releasedatum genannt. Die Entwickler halten sich diesbezüglich noch sehr bedeckt.

Man kann sich jedoch sicher sein, dass uns der Franchise noch eine Weile erhalten bleibt. Schließlich wurde vor nicht allzu langer Zeit die Juggernaut Edition von State of Decay 2 veröffentlicht, wozu es auch schon erste Updates gegeben hat.

Falls ihr den Trailer noch nicht gesehen haben solltet, haben wir ihn für euch hier auch noch einmal eingebunden. Was sagt ihr zu dem kleinen Video? Was würdet ihr euch für den nächsten Ableger wünschen?