Mit Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters haben die Entwickler von Complex Games einen neuen Titel aus dem Warhammer Universum angekündigt.

Das Warhammer Universum wird größer und größer. Nun haben die Entwickler von Complex Games mit Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters einen neuen Titel angekündigt, auf den sich die Fans freuen dürfen. Einen ersten Teaser hat man hierzu auch schon veröffentlicht.

So wie man es jedoch von Teasern gewohnt ist, verrät uns das Video eher weniger etwas darüber, was uns in dem Spiel erwarten wird. Doch zum Glück gibt es bereits die Möglichkeit den Titel auf die Wunschliste in Steam zu setzen und somit auch Zugriff auf eine erste Beschreibung zu bekommen.

Bei dem Spiel handelt es sich um ein schnelles, rundenbasiertes und taktisches RPG. Unsere Aufgabe ist es die stärkste von Menschen gemachte Waffe, die Grey Knights, zu führen und damit Schlachten auf unterschiedlichen Welten in der Galaxie abzuhalten. Unser Team an Dämonenjägern können wir dabei nach unserem Belieben in Stärke und Fähigkeiten anpassen.

Unser Feind ist dabei eine Seuche, die auch unter dem Namen „Blüte“ bekannt ist und im gesamten Kosmos grasiert. Wir müssen diese Seuche stoppen und die noch verbliebenen Menschen retten, bevor alles zu spät ist. Während unseres Abenteuers werden wir nicht nur auf Feinde, sondern auch auf altbekannte Freunde stoßen.

Erscheinen wird der Titel 2022 auf dem PC. Den veröffentlichten Teaser haben wir für euch unten einmal eingebunden, sodass ihr auch die Gelegenheit habt, einen ersten Blick darauf zu werfen. Weitere Informationen sowie erste Bilder findet ihr hier.