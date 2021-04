Besitzer eines Xbox Game Pass dürfen sich freuen! Der Hersteller verkündet in einem neuen Blogeintrag, welche neuen Spiele sich im Line-Up des Passes befinden!

Der Xbox Game Pass ermöglicht es den Spielern Zugriff auf zahlreiche Spiele zu einem monatlichen Preis zu erhalten. Dank Microsoft ist dieser Pass sogar für PC-Spieler verfügbar, sodass eine noch wesentlich größere Zielgruppe erfasst werden kann. Und genau diese Zeilgruppe darf sich jetzt freuen, denn es gibt neue Spiele, die in dem Line-Up ergänzt wurden sind!

Insgesamt acht neue Titel aus den unterschiedlichsten Genres wurden ergänzt, um wirklich jede Community bestmöglich zufrieden zu stellen. Vier von diesen Spielen werden dabei ab dem 8. April im Game Pass verfügbar sein und zum Download bereitgestellt werden.

Zu diesen Titeln zählen Grand Theft Auto V, Zombie Army 4: Dead War, Disneyland Adventures und Rush: A Disney/Pixar Adventure. Die beiden zuletztgenannten Spiele sind dabei ausschließlich über der Cloud-Funktionalität verfügbar, während GTA V auch für die Konsole und Zombie Army 4 auch noch für den PC freigeschaltet wird.

Mit NHL 21 folgt am 12. April dann ein Sporttitel für die Konsole. Am 15. April erscheint Rain Your Parade in der Cloud, auf der Konsole und für den PC und wird durch einen weiteren PC-Titel mit Namen Pathway ergänzt. Das Schlusslicht bildet am Ende MLB The Show 21, was ab dem 20. April für die Cloud und die Konsole erscheint.

Solltet ihr jedoch Besitzer einer Playstation sein, dann hat euch Sony nicht vergessen! Das Unternehmen hatte kürzlich die Titel für das Playstation Plus Angebot und den Playstation Now Service vorgestellt.

Mit welchem Spiel werdet ihr euch in nächster Zeit befassen?

Quelle