Die all-monatliche Ankündigung neuer Spiele für das Playstation Plus Abonnement wurde veröffentlicht. Auf welche Spiele ihr euch im Juli freuen könnt.

Die Tage werden wärmer und die Sommerferien sind bereits an einigen Orten gestartet. Solltet ihr es dennoch vorziehen, euch weiterhin im stillen und schön kühlen Kämmerlein aufzuhalten, dann ist es vielleicht lohnenswert einen Blick auf die Playstation Plus Spiele im Juli zu werfen.

Dabei gilt einmal mehr dasselbe Prinzip wie in jedem Monat: Nur Besitzer eines entsprechenden Abonnements haben die Möglichkeit, diese Spiele kostenfrei herunterzuladen und loszuzocken. Gleichzeitig hat Sony auch noch Anpassungen an dem Abo-System vorgenommen. Also solltet ihr euch hierüber vielleicht auch noch einmal etwas genauer informieren.

Solltet ihr jedoch zu denjenigen zählen, die in der Zielgruppe gehören, dann habt ihr ab dem 5. Juli die Möglichkeit insgesamt drei neue Spiele zu erwerben. Die da wären: Crash Bandicoot 4: It’s About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan und Arcadegeddon.

Bis zum 1. August sind die Spiele verfügbar, bevor sie dann wiederum von den neuen Titel im August abgelöst werden. Also zögert nicht zu lange, denn auch ein Monat kann ziemlich schnell vorbei gehen! Und falls ihr die Spiele im Juni noch nicht habt, solltet ihr euch ebenfalls ranhalten. Schließlich erwarten euch God of War (2018), Naruto to Boruto: Shinobi Striker und Nickelodeon All-Star Brawl.

Wie gefällt euch die aktuelle Auswahl an Titeln?

Quelle