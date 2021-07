Der Xbox Game Pass bekommt Zuwachs im Juli! Neben neueren Titeln sind auch einige Klassiker dabei. Lasst euch das nicht entgehen!

Microsoft erweitert das Line-Up innerhalb des Xbox Game Pass. In einem dazu veröffentlichten Beitrag auf dem Blog des Unternehmens verrät uns Megan Spurr, Community Lead, auf welche Spiele wir uns alle freuen dürfen. Dabei sind sowohl neuere Titel, als auch altbekannte Klassiker mit an Bord!

Mit dem ersten Spiel im Line-Up kann auch schon direkt gestartet werden, denn Battlefield V ist ab sofort über EA Play als Cloud-Format erhältlich. Stürzt euch mit eurem Squad in den zweiten Weltkrieg und versucht die gegnerische Streitmacht in den Boden zu stampfen.

Wer es jedoch etwas bunter haben möchte, kann sich stattdessen auch auf Cris Tales stürzen, einem japanischen RPG, welches für Cloud, Konsole und PC zur Verfügung gestellt wird. Ziemlich schnell wird dann aber weiterer Zuwachs folgen, denn ab dem 22. Juli werden noch drei weitere Titel ergänzt:

Atomicrops (Cloud, Konsole, PC) – 22. Juli

Raji: An Ancient Epic (Cloud, Konsole, PC) – 22. Juli

Last Stop (Cloud, Konsole, PC) – 22. Juli

Passend zum 20-jährigen Jubiläum der Xbox werden ab dem 26. Juli auch noch zwei Klassiker dazustoßen. Dazu zählen Blinx: The Time Sweeper (Cloud und Konsole) sowie Crimson Skies: High Road to Revenge. Ein großer Klopper kommt aber noch am 27. Juli auf uns zu, denn dann befindet sich auch der Microsoft Flight Simulator im Pass. Das Spiel steht dann jedoch nur für die Xbox Series S und X zur Verfügung.

Zuguterletzt wird das Line-Up mit den folgenden Spielen am 29. Juli abgeschlossen:

Lethal League Blaze (Cloud, Konsole und PC) – 29. Juli

Omno (Cloud, Konsole und PC) – 29. Juli

Project Wingman (PC) – 29. Juli

The Ascent (Cloud, Konsole und PC) – 29. Juli

Und? Welches Spiel steht bei euch ganz oben auf der Liste?

Quelle