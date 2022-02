Alle Spieler, die sich für Evil Dead interessieren, müssen etwas mehr Geduld mitbringen: Der Release des Titels wurde von den Entwicklern verschoben.

Die Anzahl an Verschiebungen von Spieleveröffentlichungen häufen sich einmal mehr. Nun haben die Entwickler von Evil Dead via Twitter bekannt gegeben, dass sie den Release des Spiels verschieben möchten – erneut. Damit soll der Titel nach dem aktuellen Plan am 13. Mai 2022 erscheinen.

Als Grund geben die Entwickler an, dass man noch etwas mehr Zeit benötige, um einen Feinschliff an dem Titel vorzunehmen und sicherzustellen, dass das Spiel die Erwartungen der Spieler trifft. Gleichzeitig vertröstet man die Spieler mit der Aussage, dass im Februar ein neuer Trailer sowie Informationen zur Vorbestellung veröffentlicht werden.

Evil Dead lehnt sich an die gleichnamige Filmreihe und die TV-Serie an und lässt uns in die Rolle von Ash Williams oder eines seiner Freunde schlüpfen. Gemeinsam gilt es dann, entweder im Coop- oder PvP-Modus, um das eigene Überleben zu kämpfen.

Mit insgesamt vier Spielern gilt es, die Gegen zu erkunden, nach Loot zu suchen und sich der eigenen Angst zu stellen, die einem immer wieder über den Weg läuft. Es gilt das Tor des Bösen zu schließen und damit die eigene Welt vor dem Grauen zu befreien.

Und? Haben wir euer Interesse geweckt?