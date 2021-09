Wer schon lange auf die Ankündigung von Titanfall 3 wartet, muss sich mit einer bitteren Wahrheit auseinandersetzen: Das Spiel befindet sich nicht in der Entwicklung.

Einige Fans warten sicherlich schon seit geraumer Zeit darauf, dass Respawn Entertainment endlich mit Titanfall 3 die herbei gesehnte Fortsetzung ankündigen wird. Doch wir werden uns noch ziemlich lange darauf gedulden, falls es überhaupt einmal geplant werden sollte, einen neuen Ableger auf den Markt zu bringen.

Dies geht aus einem Livestream hervor, in dem der Community Koordinator Jason Garza darüber ausgefragt wurde, wie es aktuell um die Fortsetzung stehe. Die Antwort war dabei mehr als eindeutig und ziemlich straight forward: Respawn Entertainment hat aktuell keine Zeit, um sich Gedanken darüber zu machen.

In gewisser Weise macht dies auch Sinn, wenn man einmal berücksichtigt, was alles bei dem Team auf dem Tisch steht. Neben der fortwährenden Weiterentwicklung von Apex Legends, ist Respawn auch an den Arbeiten von Star Wars: Jedi Fallen Order 2 beschäftigt. Letzteres wurde bei einem Investorencall von EA bestätigt.

Daneben gibt es aktuell Gerüchte, nach denen das Team auch noch an einer völlig neuen IP arbeite, zu der jedoch bislang noch keine genauen Informationen vorliegen. Das würde ein Titanfall 3 aber dennoch automatisch ausschließen.

Wir müssen uns also noch ein wenig in Geduld üben. Die Frage ist allerdings aber auch: Seid ihr an einer Fortsetzung interessiert? Oder ist euch das gar nicht so wichtig?

Quelle