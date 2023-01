Was für ein Start in das neue Jahr! Overkill Software hat einen Teaser zu Payday 3 veröffentlicht und damit auf einen Release in diesem Jahr hingedeutet.

Das Jahr 2023 beginnt mit einem Knall! Dabei sprechen wir nicht von irgendwelchen Feuerwerkskörpern, sondern von einem neuen Video, welches von dem Studio Overkill Software veröffentlicht worden ist und von Payday 3 handelt.

Auch wenn es wirklich nur ein kleiner und kurzer Teaser ist, ist die Botschaft an die Community ziemlich klar: Der Franchise kehrt wieder zurück und in 2023 dürfen wir uns endlich über einen neuen Ableger freuen.

Diese Freude macht sich auch in den Kommentaren unter dem Video bemerkbar. Das ist auch mehr als verständlich, wo doch der Vorgänger vor genau 10 Jahren auf den Markt gekommen ist. Es wird also langsam wirklich Zeit für einen neuen Ableger.

Zudem wurde Payday 3 bereits vor einigen Jahren angekündigt und mehrfach bestätigt, dass sich das Spiel weiterhin in der Produktion befindet. Höchste Eisenbahn also, um sich mal wieder mit einem Lebenszeichen an die Spieler zu melden.

Eine Seite auf Steam haben die Entwickler hierfür ebenfalls bereits eingerichtet, sodass das Spiel von jedem auf die Wunschliste gelegt werden kann. Auch eine kleine Beschreibung ist vorhanden, sodass wir die ersten Informationen zum neuen Titel parat haben.

Payday 3 bringt die Gang aus ihrem Ruhestand wieder zurück. Nachdem sie damals Washington DC unsicher gemacht haben, wird es an der Zeit, wieder auf der Bildfläche aufzutauchen und mit neuen Heists zu starten.

Wann wir weitere Informationen bekommen werden, wird sich noch zeigen. Bis dahin heißt es einmal mehr: Abwarten und Tee trinken.