Titanfall: Respawn leitet Verkaufsstop ein

Der bereits ins gewisse Alter gekommene Sci-Fi Shooter Titanfall wird im digitalen Verkauf eingestellt. Was steckt hinter der Aktion der Entwickler?

Als uns 2014 Titanfall präsentiert wurde, hatte Respawn Entertainment die richtige Entscheidung getroffen. Mit ihrem ersten Sci-Fi Ableger aus diesem Francise wurden wir Gamer ordentlich mit neuem Content überrascht, denn Titanfall war kein dahergelaufener Abklatsch einer Call of Duty Version, sondern was komplett anderes.

Natürlich ist ein Start einer neuer Serie immer ein großes Risiko, doch Respawn Entertainment hat es mit geschafft. Mittlerweile kennen wir Titanfall 2 und den zur Zeit sehr erfolgreichen Ableger Apex Legends, der aus unseren Ego-Shootern nicht mehr wegzudenken ist.

Doch eine Sache hat sich in den mittlerweile sieben Jahren, seit Release, verändert. Der Debut-Titel ist im Multiplayer nicht mehr spielbar. Also wenigstens für die ehrlichen Gamer unter uns. Das Spiel wurde vor einiger Zeit von Hackern und Cheatern überflutet und mittlerweile kontrolliert. Diese Tatsache ist Respawn Entertainment sehr bewusst, doch die investierten Ressourcen sind entweder zu gering und/oder zu machtlos gegen diese Hacker.

Also was macht man um dem Frust der Community wenigstens etwas gerächt zu werden? Man nimmt das Spiel vom Netz. Doch nicht so wie ihr es gleich meint. Respawn Entertainment beschloss den digitalen Verkauf von Titanfall 1 einzustellen. Somit versucht man wenigstens Spieler vor einen fatalen Einkauf des Games zu schützen, denn diese würden wie die bestehende Community in die selben Hacker reinfallen.

Dies ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, doch eine sinnvolle Entscheidung von Respawn Entertainment. Natürlich würden wir uns eher erhoffen, dass mehr Ressourcen in die Eliminierung der Cheater gehen würde, doch da das Studio mit ihrer Arbeit weiter gezogen ist, ist wenig Hoffnung darin zu sehen. Die Onlineserver werden aber weiterhin bestehen.

Wer sich dennoch Titanfall kaufen möchte, der muss auf die Harddisc umstellen und nach Restbeständen im World Wide Web suchen.

Was haltet ihr von der Entscheidung von Respawn Entertainment?