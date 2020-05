Mit einem Teaser wurde eine Mafia-Trilogie bereits angekündigt, doch nun gibt es erste Screenshots und weitere Informationen zum ersten Teil!

Eine Mafia-Trilogie wurde erst vor Kurzem offiziell von den Entwicklern bei Hangar 13 mit einem Teaser angekündigt. Demnach werden alle drei Teile der Serie ein weiteres Mal veröffentlicht und sind Teil der „Mafia: Trilogy“. Bis auf den Namen ist allerdings noch nicht wirklich bekannt gewesen. Weitere Informationen sollten in der nächsten Woche, am 19. Mai, folgen. Doch der amerikanische Microsoft-Store kam den Plänen wohl zuvor und präsentierte bereits weitere Informationen – und Screenshots! Und scheinbar haben 2K Games und Hangar 13 auf ihre Fans gehören und werden diesen nun genau das präsentieren, was sie wollten.

Denn es die Trilogy wird nicht bloß eine Sammlung aller drei Spiele, sondern sie werden komplett neu aufgelegt. Oder auf Neudeutsch: Uns winkt ein waschechtes Remake! Der erste Mafia-Ableger wird demnach komplett neu entwickelt und die ursprüngliche Kampagne wird erweitert. Auch das Gameplay wird überarbeitet werden. Lediglich der Original-Soundtrack bleibt erhalten, wie er ist. Die anderen beiden Ableger der Serie werden dafür nur Remastered – also grafisch angepasst. Erscheinen wird Teil 1 am 28. August 2020 als „Definitive Edition“ für PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam, Epic, Stadia).