Payday 2: Das neuste Update bringt uns… einen Löffel!

Die Entwickler von Payday 2 haben ein neues Update veröffentlicht, welches uns diesmal einen ganz besonderen Gegenstand in die Spielewelt mitgibt – einen lächerlich großen Löffel.

And again.. and again.. wer mit diesen beiden Worten etwas anfangen kann und dabei auch direkt seine Stimme verstellt, der wird sich nur zu gut an das Video erinnern, in dem ein Mann verprügelt wird – mit einem Löffel. Ziemlich schnell hatte sich das Video wie ein Lauffeuer verbreitet und zu einem Meme entwickelt, welches wir sicherlich noch lange in Erinnerung halten werden. Dafür sorgte man jetzt zumindest auch in Payday 2 dank eines neuen Updates!

Die Community des Franchises scheint nämlich mindestens genauso bescheuert zu sein und sich in den vergangenen Monaten immer wieder gewünscht haben, dass genau dieses Meme in die Reihe integriert wird. Und da wir alle wissen, dass die Entwickler für jeden Spaß zu haben sind, haben sie sich auch diesen Request angehört.

Mit dem neusten Update dürfen sich die Spieler über eine neue Nahkampfwaffe freuen: einen lächerlich großen silbernen Löffel. Und als wäre das noch nicht genug, haben sich die Entwickler zusätzlich für eine Community Challenge entschieden!

Neben dem silbernen Löffel gibt es nämlich auch noch einen goldenen Löffel, den man jedoch nur bekommt, wenn man insgesamt 5 Millionen Kills erzielt. Dabei werden alle Kills aus der gesamten Community miteinberechnet, was bedeutet, dass nicht jeder einzelne fünf Millionen benötigt. Man sollte jedoch 100 Kills erzielen, um etwas vom großen Kuchen abzubekommen.

Wie viele Kills habt ihr schon mit dem Löffel erzielt?

