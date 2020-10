Payday 3 befindet sich noch in der Entwicklung!

Payday 2 erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Nun meldet sich Entwickler Starbreeze nach langer Zeit wieder zurück, um Ausblicke auf Payday 3 zu geben!

Mit Payday 2 waren Starbreeze im Jahr 2013 ein wahrer Coup gelangen. Der räuberische Steam-Titel erfreute sich großer Beliebtheit und wird auch heute noch von zahlreichen Spielern gespielt. Vielleicht war das auch ein Grund für die Entwickler im Juli diesen Jahres einen neuen DLC zu veröffentlichen. Doch was ist mit Payday 3?

Sehr viel mehr positive Schlagzeilen konnte das Studio allerdings in der Vergangenheit nicht verbuchen. Ihr letztes Spiel, Overkill’s The Walking Dead, hatte leider nicht den Zuspruch in der Community gefunden, den man sich erhofft hatte. Jetzt muss also etwas Großes her, um das wieder ausbügeln zu können.

Und das kann im besten Fall Payday 3 sein, was Starbreeze schon vor geraumer Zeit angekündigt hatte. Jedoch waren seitdem nicht sonderlich viele neue Informationen veröffentlicht worden. Jetzt meldet sich das Team aber wieder zurück, um die Entwicklung erneut zu bestätigen.

Auf Twitter wurde dazu ein Tweet veröffentlicht, in dem man über den aktuellen Stand berichtet. Demzufolge befindet man sich noch in der Design Phase, ist somit also noch ziemlich weit am Anfang. Außerdem verkündet man die Nutzung der neuen Unreal Engine.

Wann wir den neuen Ableger dann aber schlussendlich erleben können, ist noch nicht bekannt. Aktuell wird von einem Release im Jahr 2021 oder 2022 ausgegangen. Wir müssen uns also noch ein wenig gedulden.

Wie viel Zeit habt ihr schon in Payday 2 zugebracht? Was würdet ihr euch für den Nachfolger wünschen?