CI Games, Publisher und Entwickler von Sniper Ghost Warrior Contracts 2, haben einen neuen Trailer veröffentlicht, der uns in die Welt von Kuamar willkommen heißt.

CI Games führen ihren berühmten und äußerst beliebten Sniper-Franchise mit Sniper Ghost Warrior Contracts 2 fort. In dem neusten Ableger entführt es uns als Protagonist Raven noch Kuamar, wo wir einige Auftrage zu erfüllen haben und Menschen hierfür einen Kopf kürzer machen müssen.

Der neuste Trailer des Titels, der nun frisch veröffentlicht wurde, bringt uns die Handlung ein wenig näher und erklärt uns auch, mit wem wir es zutun bekommen werden. Kuamar ist nämlich kein Ort, an dem es nur so von Glückseligkeit und Freude strotzt.

Im mittleren Osten wird alles von einer unterdrückenden Diktatur beherrscht, geleitet von Präsident Omar Al-Bakr und seiner Frau Bibi Rashida. Die brutalen und schrecklichen Machenschaften der Eheleute müssen ein Ende haben und wir als Raven haben die Aufgabe bekommen dieses Ende herbeizuholen.

Es gibt nämlich Hinweise, dass Rashida nun auch plant einen benachbarten Staat an sich zu reißen und dort dieselben Gräueltaten auszuüben, um das eigene Land zu erweitern. Das gilt es mit vollem Einsatz und unseren Sniper-Fähigkeiten zu verhindern.

Schaut euch das aber am besten selbst in dem besagten Trailer an und freut euch auf geladene Sniper-Action in der gewohnten Manier. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 erscheint am 4. Juni 2021 auf allen bekannten Plattformen. Seid ihr bereit für die nächste Mission?

Falls euch das noch nicht reichen sollte, haben die Entwickler vor geraumer Zeit bereits einen Trailer veröffentlicht, der uns noch ein wenig mehr von dem Gameplay zeigt. Lasst euch das auf jeden Fall nicht entgehen!