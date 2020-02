Project A ist der kommende Shooter der League of Legends-Macher Riot Games und ein Ex-Counter-Strike-Profi ist schon jetzt begeistert.

Wie wir nun schon seit geraumer Zeit wissen, arbeiten die League of Legends-Macher Riot Games an weiteren Projekten – unter anderem an Project A. Dies soll ein Shooter im bekannten Universum werden, doch all zu viel ist bisher nicht darüber bekannt. Nun äußerte sich aber ein ehemaliger Counter-Strike-Profi, HenryG, bei Twitter zum Titel. Dort kam er aus dem Schwärmen kaum noch heraus und beschrieb Project A als „bestes Spiel seit CS:GO“, durfte aber auch hier nicht all zu viele Details zum Spiel selbst sagen. Lediglich eine kleine Einordnung gibt er. So handelt es sich wohl um einen rundenbasierten Taktik-Shooter, bei dem es zu Kämpfen von fünf gegen fünf kommt.

I will leave you with this bombshell: #ProjectA is the best game I have played since CS:GO. — HenryG (@HenryGcsgo) February 11, 2020

Die Spielmechaniken sollen stark an Counter-Strike Global Offensive erinnern, aber auch Elemente von Overwatch beinhalten. So existieren im Spiel Klassen mit besonderen Fähigkeiten, die laut HenryG allerdings eher taktisches Element denn übermächtige Superkraft sind. Zudem gibt es keinen Cooldown auf diesen Fähigkeiten, sondern sie müssen vor dem Rundenstart erworben werden. Dafür gibt es keine klassenspezifischen Waffen und das Handling der Schießeisen soll ebenfalls sehr gut sein. Auch die Karten sollen sehr an Valves-Shooter angelehnt sein, denn hier zählen eher wichtige Punkte und Routen statt die Ästhethik. Bislang konnte der Profi nur einen Spielmodus testen, bei dem man eine Bombe entschärfen muss. Wann Project A erscheinen soll ist bislang nicht bekannt.