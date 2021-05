Arkane Studios neuster Titel Deathloop zeichnet sich durch zahlreiche unterschiedliche Features aus. Was wir uns von dem Spiel erhoffen können, verraten uns Sony und die Entwickler.

Mit Deathloop wagen sich die Entwickler von Dishonored auf ein neues Abenteuer. Diesmal steht der Fokus voll und ganz auf das, was wir aus dem Namen des Spiels bereits erahnen können: Tode und Loops. Insgesamt gibt es acht unterschiedliche Ziele, die wir töten müssen, bevor der Loop vorbei ist. Und wenn wir sterben, dann wachen wir am selben Tag auf, um wieder genau dieselbe Mission abzuschließen.

In einem neu veröffentlichten Beitrag auf dem Blog von Playstation verrät Sony zusammen mit den Entwicklern einiges mehr an Details und was wir uns von dem Spiel erhoffen können. Dabei liegt der Fokus auch auf das Gameplay und die Mechaniken und nicht ausschließlich auf Features für die Playstation.

Colt ist der Protagonist des Spiels und beginnt seinen Tag nicht nur mit einem Kater, sondern auch mit einer SMG. Während er die Insel erkundet, findet er weitere Waffen, die er anpassen und verbessern kann, um sich vor den Gefahren schützen zu können. Doch sobald wir sterben, werden wir diese Dinge wieder verlieren und müssen am nächsten Tag aufs Neue versuchen, uns zu behaupten.

Allerdings gibt es zwei unterschiedliche Fähigkeiten, die wir nutzen können, um uns trotzdem einen Vorteil zu verschaffen. Ein Skill erlaubt es uns, unsere gesammelten Gegenstände in den nächsten Loop mitzunehmen. Der andere Skill hingegen bietet dir drei Chancen für jeden Loop an, in denen du dich wiederbeleben kannst. Das sollte also gut überlegt sein.

Auf der Insel selbst stoßen wir auf unterschiedliche Charaktere und somit auch Stories. Abhängig davon, wann wir welches Gebiet durchlaufen, werden auch andere Geschichten erzählt. Das dürfte den Wiederspielwert sicherlich erhöhen. Zudem sind unsere Widersacher auch, der Zeit abhängig, an anderen Orten vorzutreffen. Und wenn wir einen bestimmten Charakter retten, dann wird er uns eine neue Tür zu einem neuen Teil der Insel öffnen.

Weitere Details zum Spiel findet ihr in dem besagten Blogeintrag. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr hier.

Freut ihr euch schon auf den Titel?