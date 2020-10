Die Erweiterung in Destiny 2, Beyond Light, nähert sich ihrem Release. Dazu haben Bungie nun auch einen neuen Trailer veröffentlicht!

Mit Beyond Light geht Destiny 2 mit einer neuen Erweiterung in die Verlängerungsphase. Passend zu der kühleren Jahreszeit geht es in diesem neuen Abenteuer auch in die eisige Kälte. Für alle Interessierten geht es ab dem 10. November in ein neues Kapitel des Shooters. Dann liegt es an uns Licht in die Dunkelheit zu tragen und unser eigenes Wesen näher zu ergründen.

Da dieses Datum auch schon in greifbarer Nähe liegt, haben die Entwickler von Bungie bereits einen Launch Trailer veröffentlicht. Falls ihr also Interesse haben solltet, aber noch nicht wisst, ob Beyond Light wirklich etwas für euch ist, solltet ihr euch das Video am besten einmal ansehen.

Falls ihr jedoch stattdessen einfach mehr Informationen darüber benötigt, haben wir hier in diesem Artikel alles für euch zusammengestellt. Vorbestellt werden kann die Erweiterung natürlich auch schon. Erscheinen wird Beyond Light auf allen aktuellen Konsolen sowie der Stadia.

Das klingt doch eigentlich nach einer gelungenen Abwechslung, oder? Insbesondere, weil Titel wie Cyberpunk 2077 leider auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden.

Werdet ihr bei der Erweiterung zuschlagen? Oder habt ihr für den November schon andere Pläne in Sachen Videospiele?