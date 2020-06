In Destiny 2 dürfen wir uns bald über neuen Content freuen. Das hat Entwickler Bungie nun über die sozialen Netzwerke angeteasert.

Das Abenteuer in Destiny 2 geht weiter! Das Entwicklerstudio Bungie bereitet sich auf den Release neuer Inhalte vor und veröffentlichte dazu einen entsprechenden Teaser über ihre sozialen Netzwerke.

In dem 15-sekündigen Video sehen wir lediglich ein Raumschiff, welches sich auf den Weg in ein neues Abenteuer begibt. Geführt wird das Schiff dabei von einer ganz bestimmten Person. Ohne die Spannung aber direkt wegnehmen zu müssen, solltet ihr es euch einfach selbst einmal ansehen.

Coordinates received. The future of Destiny 2 arrives. June 9 // 9AM PT

So wie es sich für einen Teaser gehört erhalten wir kaum Details zu dem, was uns in dem neuen Update erwarten wird. Das möchte uns Bungie stattdessen erst am 9. Juni verraten. Losgehen soll das Ganze um 18 Uhr in unserer Zeit (9 AM PT).

Da von keinem Livestream die Rede ist, können wir aktuell davon ausgehen, dass die Entwickler ein neues Video und sicherlich auch einen Blogeintrag zu den Neuheiten veröffentlichen werden. Es bleibt also definitiv spannend!

Nachdem zahlreiche Entwickler und Publisher in den vergangenen Tagen ihre Events und Release aufgrund der brisanten Lage in den USA verschoben haben, ist es fast schon eine Überraschung mal wieder etwas Positives zu hören, oder?

