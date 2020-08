Der Medal of Honor Franchise kehrt wieder zurück! Auf der gamescom präsentieren die Entwickler mit Above and Beyond einen neuen Ableger.

Medal of Honor gilt als ein Franchise, der damals viele Spieler in seinen Bann reißen konnte. Nach Jahren der Still melden sich die Entwickler jedoch auf der diesjährigen gamescom wieder zurück und präsentieren Medal of Honor: Above and Beyond.

Damit hatten sicher nicht viele gerechnet. Doch bevor die Freude in großen Gekreische ausbricht, müssen wir eine wichtige Sache klarstellen: Der neue Ableger ist komplett auf VR ausgelegt. Damit wird eine ähnliche Strategie verfolgt wie bei Half Life: Alyx.

Zusätzlich bleibt das Spiel auch nur der Oculus Rift vorbehalten, sodass auch innerhalb des VR-Marktes eine Exklusivität geschaffen wurde. Im VR-Stil kehren wir also auf das Schlachtfeld zurück.

Dabei schlüpfen wir in die Rolle eines Agenten aus dem Office of Strategic Services in einem von Kampf zerrissenen Europa. Respawn Entertainment verspricht hier Gefechte an Land, in der Luft und im Wasser. Das Ziel ist klar: Es gilt die Nazi Basis zu sabotieren, die Pläne des Feindes zu stehlen und damit dem französischen Widerstand beiseite zu stehen.

Falls euch der Trailer bislang noch nicht vor die Augen gefallen ist, haben wir ihn hier für euch miteingebunden. Der Release von Above and Beyond soll noch in diesem Jahr zum Weihnachtsgeschäft erfolgen.

Alle weiteren Informationen zum Spiel findet ihr hier.