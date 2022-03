Es ist soweit! CD Projekt Red haben bekannt gegeben, dass sich The Witcher 4 nun ganz offiziell in der Entwicklung befindet. Was bislang bekannt ist.

The Witcher 3 schlug wahrlich ein wie eine Bombe und sorgte für zahlreiche Preise und tolle Bewertungen für das Team hinter CD Projekt Red. Mit der Ankündigung von Cyberpunk 2077 hatte man zunächst einen Schwenker in ein anderes Genre unternommen, sodass der Franchise rund um Geralt zunächst eine Pause eingelegt hatte. Jetzt wissen wir aber: The Witcher 4 befindet sich in der Entwicklung und die Reihe startet in ein neues Abenteuer!

Das gaben die Entwickler im Rahmen eines neuen Posts auf ihrer Homepage, aber auch über die sozialen Netzwerke bekannt. Wenngleich direkt betont wurde, dass ein genaues Releasedatum detaillierte Informationen zum aktuellen Zeitpunkt nicht geliefert werden können, hat das Team zumindest kleine Details verlauten lassen.

Allen voran wird mit dem neusten Ableger gleichzeitig auch eine neue Saga gestartet, was darauf schließen lässt, dass der vierte Teil auch nicht der letzte werden wird. Das kann jedoch auch bedeuten, dass wir von Geralt zunächst einmal nichts mehr sehen werden und stattdessen einen neuen Protagonisten an die Hand kriegen.

Zudem möchte sich das polnische Entwicklerstudio von der eigenen Engine mit Namen „REDengine“ verabschieden und stattdessen zur Unreal Engine 5 wechseln. Dahinter versteckt sich eine strategische Partnerschaft mit Epic Games, die über mehrere Jahre hinweg angedacht sein soll.

Im selben Atemzug weist CD Projekt Red darauf hin, dass die Partnerschaft keinesfalls auch bedeuten wird, dass der neuste Ableger exklusiv im Epic Games Store erscheinen wird. Damit können wir uns also wieder auf ein Spektakel auf mehreren Plattformen hinweg gefasst machen.

Freut ihr euch schon auf den neuen Ableger?

Quelle