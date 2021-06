Mit Aliens: Fireteam Elite wird ein neues Shooter-Kapitel in dem Aliens Universum aufgeschlagen. Nun haben die Entwickler einen Trailer für den Pre-Order Start veröffentlicht.

Wer damals Aliens: Isolation gespielt hat, der wird vielleicht noch heute hin und wieder zusammen zucken, wenn er irgendwelche Geräusche in irgendwelchen Schächten hören kann (Hoffen wir mal, dass sowas nicht all zu oft vorkommt!). Wer sich jetzt jedoch an dem Alien rächen möchte, der sollte sich vielleicht auf Aliens: Fireteam Elite stürzen.

In dem Third-Person Survival Shooter haben wir die Möglichkeit zusammen mit zwei weiteren Mitspielern oder AI-gesteuerten Kollegen gegen Wellen von Xenomorphs und Weyland-Yutanis zu kämpfen. Es gibt insgesamt vier unterschiedliche Kampagnen zu bestreiten, in denen wir auch noch über neue Storylines aus dem Alien Universum stoßen.

Damit auch ein paar Freiheiten und Abwechslungen möglich sind, könnt ihr euren Marine im Hinblick auf Waffen, Ausrüstung und Perks anpassen. Zudem besteht die Auswahl von unterschiedlichen Klassen, bei denen ihr euch für eine entscheiden könnt.

Da der Titel bereits am 24. August 2021 auf Steam, für Playstation 4 und 5 sowie Xbox One und Series S/X erscheinen wird, haben die Entwickler kürzlich einen neuen Trailer veröffentlicht, um die Pre-Order-Glocke zu schlagen. Vorbesteller erhalten das Hardened Marine Pack, in welchem sich ein Bandana für unseren Marine, eine Red Weapon Camo, drei Weapon Decals und ein Chestburster Emote befinden. Schlagt also zu, falls ihr euch das nicht entgehen lassen wollt!

Wer von euch wird sich auf den Titel stürzen?