Mit Fortnite Impostors haben Epic Games einen neuen Spielmodus angekündigt, der mehr als nur eindeutig auf den bereits bekannten Titel Among Us hindeutet.

Damit hätte vielleicht nicht jeder gerechnet und insbesondere auch nicht Innersloth selbst. Die Entwickler von Fortnite haben mit Impostors einen neuen Spielmodus angekündigt, der ab sofort verfügbar ist von den Spielern ausprobiert werden kann. Einen Trailer gibt es dazu ebenfalls.

In Impostors wird ein Modus bereitgestellt, der insgesamt zehn Spieler auf eine Brücke schickt. Diese Brücke muss ständig am Laufen gehalten werden, sodass eine fortwährende Überwachung unabdinglich ist. Doch leider sind nicht alle zehn Spieler daran interessiert diese Aufgabe auch zu erfüllen.

Während acht von ihnen bemüht sind und sich um die Brücke kümmern, entscheiden sich die anderen beiden dazu, diese zu manipulieren und die anderen Spieler am Ende auch vom Spielfeld zu kicken. Man sollte sich also besser nicht darauf verlassen, dass man jedem auf der Brücke trauen kann.

Was jedoch wesentlich interessanter ist, ist die Tatsache, dass dieser Modus dem von Innersloth entwickelten Spiel Amon Us verdächtig nahe kommt. Auch hier gibt es Verräter und auch hier werden Manipulationen unternommen. Und genau das frustriert nicht nur einige Spieler, sondern die Entwickler selbst.

Über die sozialen Medien lassen einige Teammitglieder von Innersloth ihre Frust freien Lauf. Sie hätten sich sehr über eine Kollaboration mit Fortnite gefreut, doch hier hatte Epic leider einen völlig anderen Plan verfolgt. Das erschüttert auch die Fans von Among Us selbst.

Immer wieder hatte es Probleme bei Fortnite gegeben, die sich insbesondere auch auf die darin enthaltenen Tänze fokussiert hatten. So kam es auch in diesem Bereich zu Auseinandersetzungen, dem Urheberrecht betreffend. Aber auch die Entwickler von PUBG waren nicht sonderlich begeistert über die Ankündigung des Battle Royale Modus. Daher stellt sich nun die Frage, ob die Entwickler von Amon Us ebenfalls den rechtlichen Weg einschlagen wollen oder nicht.

Was meint ihr? Wie findet ihr den Schritt von Fortnite?