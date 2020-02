Die vierte Season von Apex Legends steht uns kurz bevor! Aus diesem Grund wurde nun ein neuer Trailer mit weiteren Details veröffentlicht.

Der neue Monat startet direkt auch schon mit einer neuen Season in Apex Legends. In der mittlerweile vierten Runde, die ab dem 4. Februar erhältlich ist, haben wir es diesmal mit dem Revenant zutun. Dieser wird als neue Legende in das Spiel integriert.

In dem neuen Trailer, der nun veröffentlicht wurde, wird ein wenig mehr über die Vorgeschichte des Revenant berichtet. Dabei handelt es sich um einen robotischen Killer, der Jimmie „Forge“ McCormick, den Champion des Volkes, ermordet hat. Sein eigentliches Ziel ist jedoch das führende Robotik-Unternehmen. Ohne jedoch all zu viel vorwegnehmen zu wollen, raten wir euch besser dazu einfach einen Blick auf den Trailer selbst zu werfen.

Der Revenant ist jedoch nicht die einzige Neuerung, auf die wir uns in „Assimilierung“ freuen dürfen. Zusätzlich sind Anlagen von Hammond Robotics am Rande der Welt zu finden. Auch ein neues Kammerverschluss-Scharfschützengewehr, genauer genommen das Sentinel, findet seinen Weg in das Free to Play Game.

Ein neuer Battle Pass mit mehr als 100 exklusiven Objekten, darunter legendäre Skins, Apex-Packs, Ladebildschirmen, Musik-Packs kommt ebenfalls dazu.

Falls ihr euch aber nicht bis zum 4. Februar gedulden könnt, habt ihr alternativ noch die Möglichkeit euch bis dahin mit dem aktuellen Event, der Grand Soiree, auseinanderzusetzen. Alle wichtigen Informationen darüber haben wir in einem anderen Artikel für euch parat.

Was sagt ihr zur neuen Season und den neuen Inhalten und wie gefällt euch insbesondere der Trailer, der sich stilistisch doch ein wenig vom eigentlichen Spiel abhebt?