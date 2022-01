Crysis 3 in fast 8k Auflösung

Auf diese Nachricht haben sicherlich schon einige ziemlich lange gewartet: Crytek hat angekündigt, dass sich Crysis 4 offiziell in der Entwicklung befindet.

Auch wenn wir erst kürzlich den Beginn des neuen Jahres einläuten durften, scheinen wir bereits ein erstes Highlight in diesem Jahr erreicht zu haben! Crytek hat offiziell angekündigt, dass mit den Entwicklungen von Crysis 4 gestartet wurde. Damit geht ein Wunsch vieler Fans in Erfüllung.

Dieser Wunsch dürfte insbesondere auch durch die Tatsache verstärkt worden sein, dass zuletzt noch einer Remastered Version der vergangenen Ableger gearbeitet wurde. Diese ist mittlerweile auch schon veröffentlicht und neben bestehenden Fans sicherlich auch ein interessanter Blickfang für neue Spieler.

Jetzt ist es aber an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und dieser Plan wird nun auch in die Tat umgesetzt. In einer offiziellen Mitteilung des deutschen Studios heißt es, dass man sich aktuell noch in der frühen Phase der Entwicklung befinde.

Auch wenn aktuell noch keine genauen Informationen über den neuen Ableger genannt werden können, verspricht das Team, den Ansprüchen der Community gerecht zu werden. Erste Details sollen dann erfolgen, sobald die Entwicklung vorangeschritten ist.

An dieser Stelle nutzte das Team auch die Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass es in diesem Jahr und darüber hinaus Neuigkeiten zu Hunt: Shodown geben werde. Crytek befindet sich also aktuell wieder auf der Überholspur und man darf gespannt sein, was es in den nächsten Monaten von dem Studio zu hören geben wird.

