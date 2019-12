In einem Interview mit Bungie sprechen die Entwickler über die Zukunft des Destiny Franchises. Der Fokus liegt dabei aktuell noch nicht auf einem dritten Ableger.

Bungie hat in den vergangenen Jahren so einiges getan und so einiges entwickelt. Mit der Veröffentlichung von Destiny 1 und den darauffolgenden Erweiterungen war es auch nur eine Frage der Zeit, bis man sich schließlich auch für einen Nachfolger entscheiden würde.

Dann folgte die plötzliche Entscheidung das bereits erschienene Destiny 2 auf Steam zur Verfügung stellen zu lassen und gleichzeitig auch in den Free to Play Modus zu versetzen. Seitdem ist Bungie weiterhin damit beschäftigt neue Inhalte für den Ableger zu generieren. Unterschiede in den Bemühungen zu einem Vollpreistitel gibt es also nicht.

Dass der Fokus des Entwicklerstudios im Jahr 2020 auch weiterhin auf Destiny 2 gelegt wird, verrät der Communication Director David Dague in einem Interview. Bei der Frage, ob und wann wir mit einem Destiny 3 rechnen können, lautet die Antwort, dass der Titel „etwas länger warten muss“.

Demzufolge können wir also frühestens 2021 mit einer Ankündigung oder ersten Hinweisen zu dem weiteren Ableger rechnen. Die Chancen für einen dritten Titel des Franchises stehen aber auf jeden Fall nicht schlecht.

Wäre Destiny 3 für euch interessant?

Quelle