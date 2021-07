Ein von vielen Fans lang erwartetes Features wird schon bald Einzug in Destiny 2 finden: Die Rede ist dabei von einer Crossplay-Unterstützung!

Kaum zu glauben, aber wahr! Bungie hat auf seine Fans gehört und in einem neusten Beitrag verkündet, dass man sich mitten in den Vorbereitung für einen Crossplay-Support in Destiny 2 befinde. Ein Testphase hatte es dazu schon in der Vergangenheit gegeben.

In Season 15 wird es dann aber ganz offiziell, denn das wird die Season sein, in der die Crossplay-Funktion Einzug in das Spiel gewährt bekommt. Spieler auf der Xbox, Playstation, der Stadia oder auf dem PC können dann gemeinsam eine Einheit bilden und sich den Gefahren im Spiel stellen.

Dazu werden einige Änderungen vorgenommen, die sogar schon beim Spielernamen beginnen. Hier erhält jeder Guardian einen Bungie-Namen, der sich auf unterschiedlichen Plattformen nicht unterscheidet. Die einzige Möglichkeit, um zu erkennen, auf welcher Plattform ein Teamkollege gerade unterwegs ist, zeigt sich durch ein Symbol neben dem Spielernamen.

Wo wir gerade bei Teamkollegen sind: Alle Spieler, die ihr als Freunde hinzugefügt habt, werden auch weiterhin in der Freundesliste zu finden sein. Eine zusätzliche Filteroption ermöglicht es auch jedoch nur Spieler auf bestimmten Plattformen anzeigen zu lassen.

Sollte es euch aktuell an Freunden mangeln, könnt ihr den Fireteam Finder benutzen, welcher euch auch Spieler auf anderen Plattformen anzeigt. Vielleicht gibt es ja neue Kollegen, die bislang nur auf der Xbox unterwegs gewesen sind? Man weiß ja nie!

Alle weiteren Informationen zum Crossplay-Support findet ihr hier. Mit welchen Freunden auf anderen Plattformen werdet ihr euch zusammen tun?