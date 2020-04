Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Weltraumpiraten und stürzt euch dabei in instanzierte Matches, also ganz wie in Escape From Tarkov oder Hunt: Showdown. Wahlweise alleine oder mit bis zu drei Freunden kann ein Raubzug gestartet werden, der uns in den Weltraum schickt und dort müssen wir Raumschiffe oder Raumstationen plündern. Doch wie bereits zu erwarten wird uns das nicht all zu einfach gemacht, immerhin warten neben verschiedenen NPCs auch andere, feindliche Spieler auf uns, die dasselbe Ziel haben, wie wir. Statt Laserwaffen benutzen wir allerdings realistische Schießeisen, die zwischen dem Ersten Weltkrieg und 1990 zum Einsatz kamen – beispielsweise eine Thompson.

Auch die Raumschiffe setzen nicht auf hochmoderne Bewaffnungen, sondern greifen ebenfalls auf historisch anmutende Waffen zurück. Statt Laser-Geballer wie in Star Wars, erwarten euch also Kanonen und Geschütze, die damals von Panzern oder Kriegsschiffen genutzt wurden. Habt ihr erfolgreich gelootet und die Instanz wieder sicher verlassen, könnt ihr die gesammelten Schätze bei Händlern eintauschen. Für das Geld wird die Ausrüstung aufgebessert, das Schiff aufgerüstet oder Crafting-Material erstanden. Außerdem sollen RPG-System und Skilltrees für Tiefgang sorgen. Aktuell hat Marauder jedoch noch keinen Release-Termin und befindet sich einer Pre-Alpha-Phase. Ihr könnt den Titel aber via Crowdfunding unterstützen.