Ist Watch Dogs Legion bereits zur Veröffentlichung der Next-Gen-Konsolen fertig? Offiziell befindet sich der Titel für PS5 und Series X in Entwicklung.

Watch Dogs Legion könnte aktuellen Gerüchten zufolge zum Release der Next-Gen-Konsolen bereits fertig sein und somit als Launchtitel bereitstehen. Zumindest, wenn man diesen Gerüchten glauben schenken mag. Demnach würde Publisher und Entwickler Ubisoft den Release des Titels noch etwas weiter nach hintenlegen, um passend mit der Veröffentlichung von PlayStation 5 und Xbox Series X in den Regalen der Händler zu stehen. Dies behaupten verschiedene Quellen die den britischen Kollegen von VGC vorliegen. Sollte es also zu keiner weiteren Verzögerung bei der Entwicklung kommen, wird Watch Dogs Legion zu den ersten Next-Gen-Spielen gehören.

Ursprünglich sollte das Action-Adventure am 6. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Allerdings bewegten die kritischen Stimmen zum Release von Ghost Recon: Breakpoint das französische Unternehmen zum Umdenken. Man wolle den Teams mehr Zeit für die Entwicklung einräumen um die Qualität der Titel, die noch ausstehen, zu verbessern. Neben dem Hacker-Abenteuer betraf das auch Rainbow Six Quarantine und God & Monsters. Alle drei Spiele sollen seitdem in der zweiten Jahreshälfte 2020 erscheinen. Vermutlich wird Legion passend zum Weihnachtsgeschäft veröffentlicht und folgt somit dem ersten Teil als Crossgen-Titel. Schon vor einiger Zeit hat Ubisoft selbst bestätigt, dass sich Watch Dogs, Rainbow Six Quarantine und drei weitere Spiele für die nächste Konsolengeneration in Entwicklung befinden. Yves Guillemot, CEO des französischen Unternehmens, gab außerdem vor Kurzem bekannt, dass er bereit wäre, die Next-Gen-Spiele zu verschieben, falls die Konsolen später erscheinen sollten. Aktuell scheinen Sony und Microsoft ihre Konsolen allerdings am Jahresende in Umlauf bringen zu wollen.