Der Open World Titel The Sinking City wurde von den Entwicklern noch einmal aufgehübscht, um ihn nun für Besitzer einer Xbox Series X oder S zur Verfügung zu stellen.

Der ein oder andere von euch dürfte mit dem Titel „The Sinking City“ sicherlich etwas anfangen können. Das Open World Spiel voller Mysterien und Rätsel erschien bereits im Juni 2019 auf den Konsolen und auf dem PC. Mit dem Release der neuen Generation wurde es jedoch Zeit, dass sich die Entwickler dem Titel erneut widmen.

Das Studio hat sich damit auseinandergesetzt noch einmal etwas herumzuschrauben, damit der Titel nun auch für die Xbox Series X und S erscheinen kann. Und genau dieser Zeitpunkt ist nun angekommen! In einem neu veröffentlichten Trailer präsentiert uns das Team von Frogwares, auf welche Anpassungen wir uns freuen dürfen.

Insgesamt wurde an vielen Schraubstellen gewerkelt. So gibt es einerseits schnellere Ladezeiten, die es uns ermöglichen schneller zwischen den einzelnen Punkten zu gelangen. Zudem wurde an dem Licht und an den Texturen gearbeitet, um die Atmosphäre des Spiels stärker unterstreichen zu können.

In dem genannten Trailer stellen die Entwickler selbstverständlich auch einen Vergleich zwischen der Last-Gen und der Current-Gen-Version auf. Also schaut euch am besten selbst einmal an, was das Team geleistet hat. Und vielleicht überzeugt es euch ja zu einem Kauf?

The Sinking City ist seit dem 28. Februar für die Xbox Series X und S erhältlich.