Starfields Waffen sind ein deutliches Upgrade über frühere Bethesda-Spiele

Starfield will nicht nur ein rundum besseres Kampferlebnis bieten, sondern gibt euch dafür auch deutlich schönere Schießprügel an die Hand.

Starfield soll Bethesdas bisher größtes und auch bestes Spiel werden. Dafür versprechen die Entwickler, sich in allen Bereichen enorm weiterentwickelt zu haben. Für die Schusswaffen in Fallout 4 und Fallout 76 erntete das Studio damals deutliche Kritik der Spielerschaft. Ob man sich dieses Feedback zu Herzen genommen hat?

Die bisherigen gezeigten Szenen von Starfield sprechen in jedem Fall sehr dafür. Ein großes Manko der Waffen in Fallout waren neben den oft abenteuerlich anmutenden Modell-Kreationen Bethesdas die wirklich hässlichen Animationen. Viele davon sahen unfertig, hölzern und abgehackt aus – nicht so in Starfield. Die Entwickler beschreiben ihre runderneuertes Kampfsystem als viel dynamischer mit deutlich flüssigeren Animationen. Dazu trägt bei, dass Waffen nun allgemein mehr Animationen und mehr Details in den Animationen haben – dazu gehören animierte Griffe, Pump-Action Schrotflinten, „Trigger-Discipline“ und vieles mehr.

Dazu verspricht Bethesda, dass wir in Starfield mehr Waffen und Waffenmodifizierungen als jemals zuvor finden werden. Die Systeme ähneln denen von Fallout 4 und Fallout 76 dabei stark. Abzuwarten bleibt, ob wir uns dieses mal wieder über „echte“ einzigartige Waffen freuen dürfen oder wie in Fallout 4/76 lediglich wieder besondere Stats auf schon bekannte Waffen gepackt werden. Allgmein wissen wir noch nichts zu den RPG-Systemen der Waffen in Starfield. Zumindest scheint Bethesda abgerückt zu sein von dem Konzept, jede Waffe von einer Pistole in ein Gewehr umbasteln zu können, was der allgemeinen Auswahl an Schießprügeln in Fallout sehr geschadet hatte.

Das Studio begnügt sich allerdings nicht nur damit, das Kampf- und Waffensystem der früheren Spiele aufzupolieren, sondern fügt auch ganz neue Elemete hinzu. So gibt es neben ballistischen und Enegiewaffen nun auch eine dritte Kategorie, Elektro-magnetische Waffen.

Auch das Combat-Movement wurde stark überarbeitet und erweitert. Ihr könnt einen Jetpack freischalten um aus der Luft anzugreifen. Ihr könnt auf dem Boden entlanggleiten. Und wie gewohnt könnt ihr sowohl aus der ersten als auch der dritten Perspektive kämpfen. Eine Funktion wie das V.A.T.S. in Fallout, mit welchem ihr die Zeit einfrieren könnt, konnten wir bisher zwar nicht ausmachen. Dafür könnt ihr euch auf deutlich schnellere, flüssigere Action freuen, wie die erwähnten Kämpfe im Flug und sogar in Arealen ohne Gravitation. In diesen spielt die Wahl eurer Waffengattung eine ganz neue Rolle: Während ballistische Waffen euch im Raum zurückstoßen, werdet ihr von Energiewaffen nicht aus der Balance gebracht.

Neben den zu erwartenden vollständig neu-kreierten Schusswaffen wird es in Starfield allerdings wohl auch „echte“ Erdenwaffen geben. So konnten wir im bisher gezeigten Material eine russische AK und AS Val ausmachen. Russische Waffen sind bekanntlich ähnlich unkapputtbar wie ein gutes altes Nokia-Handy und wohl auch in weiter Zukunft im fernen Weltraum eine adäquate Option für den Kampf.

Starfield ist ein bei Bethesda Games Studios in Entwicklung befindliches Action-Rollenspiel, welches für die aktuellen Xbox Konsolen sowie im Gamepass und auf Steam erhältlich sein wird. Der Titel soll am 06. September 2023 erscheinen, Vorbesteller der teureren Editionen können sogar schon am 01. September 2023 in ihr Weltraumabenteuer starten.