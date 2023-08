Starfield: Preload Datum und Download-Größe

Die Welt von Starfield soll eine enorme Größe aufweisen, was wiederum auch eine Erklärung für die schiere Größe des Spiels ist. Bethesda hat sich hier einiges vorgenommen und möchte den Spielern entsprechend auch einiges bieten können. Wie sich das Spiel dann aber in der Praxis schlägt, sehen wir spätestens im September.

Und auch wenn es sich wie eine Ewigkeit angefühlt hat, so ist der Release des neuen Titels mittlerweile zum Greifen nahe. Am 6. September, und damit weniger als einen Monat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels, steht der große Release bevor.

Mit Starfield hat Bethesda nach Jahren an einer neuen IP gearbeitet, welche weder Bestandteil des Skyrim- noch des Fallout-Universums ist. Stattdessen entführt es uns in die unterschiedlichsten Galaxien und damit weit weg von dem Planeten Erde, wie wir es bislang kennengelernt haben.

