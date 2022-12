Die reisende Roadshow Nuka World ist in Fallout 76 auf Tour. Was euch bei diesem Spektakel erwartet, verrät ein Trailer von den Entwicklern.

Sied ihr so gar keine Fans von Weihnachtsmärkten, aber werdet magisch angezogen von Kirmes und Co.? Dann solltet ihr die kalte Jahreszeit diesmal vielleicht lieber zu Hause verbringen und euch in Fallout 76 vergnügen.

Mit dem neusten Trailer von Bethesda zieht momentan nämlich die Nuka World seine Kreise durch das Ödland. Die wandernde Roadshow hat dabei einiges zu bieten und lässt euch sicherlich für einen Moment jegliche Pflichten vergessen.

Auch wenn das Video bereits vor einigen Tagen veröffentlicht worden ist, wollen wir sicherstellen, dass auch wirklich jeder von diesem spannenden Event Bescheid weiß und auch versteht, was er tun muss, aber gleichzeitig von der Roadshow erwarten kann.

In der Ash Heap Region hat sich Nuka World einen permanenten Sitz eingerichtet und bietet allerlei Spiel und Spaß für seine Besucher. Solltet ihr als vor Ort sein, dann könnt ihr euch auf neue öffentliche Events, Belohnungen und neue Charaktere gefasst machen.

Zudem gibt es in den Nukacade-Hallen einige Spiele zu bestreiten sowie einen monströsen Ultracite Titanen zu bezwingen. Wenn das einmal nicht nach Spaß klingt. Sollte euch also die Lust und Laune gepackt haben, dann ab mit euch ins Wasteland! Das Update ist ab sofort für alle Spieler kostenfrei verfügbar.

Wie gefällt euch die Roadshow?