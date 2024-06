Fallout 4 – Cheats und Konsolen-Befehle für alle Schwierigkeitsgrade

Fallout 4 führt euch in ein riesiges Ödland voller Abenteuer und Gefahren. Konsolenbefehle erleichtern dabei nicht nur das Weiterkommen, sondern erhöhen bisweilen auch einfach nur den Spielspaß.

Fallout 4 ist aktuell dank dem großen Erfolg der Amazon Fallout TV Serie so beliebt wie schon lange nicht mehr. Neben vielen Veteranen der Fallout-Spiele wagen sich auch viele neue Käufer an den Endzeit-RPG-Shooter von Bethesda. Ob Neuling oder alter Hase, die Konsolenbefehle in Bethesdas RPGs sind für alle PC-Spieler ein oft nicht verzichtbarer Aspekt des Spielerlebnis – sei es, um einfach nur weiterzukommen, einen Bug oder Glitch zu fixen oder auch nur, um eine Menge Blödsinn zu veranstalten.

Cheats für alle Plattformen

Mit Konsolenbefehlen könnt ihr das Spiel auf verschiedene Weise manipulieren, von der Aktivierung des Gott-Modus bis hin zum Teleportieren an beliebige Orte. Die vollständige Liste der Befehle ist lang, darum haben wir einige der wichtigsten für euch herausgepickt:

Grundlegende Befehle

tgm : Aktiviert den God-Modus, macht euch unverwundbar und gewährt unendliche Munition und Aktionspunkte.

: Aktiviert den God-Modus, macht euch unverwundbar und gewährt unendliche Munition und Aktionspunkte. tcl : Deaktiviert die Kollisionsabfrage, sodass ihr durch Wände und Objekte gehen könnt.

: Deaktiviert die Kollisionsabfrage, sodass ihr durch Wände und Objekte gehen könnt. tfc : Aktiviert die freie Kamera.

: Aktiviert die freie Kamera. tfc 1 : Aktiviert die freie Kamera und friert gleichzeitig alle Animationen im Spiel ein.

: Aktiviert die freie Kamera und friert gleichzeitig alle Animationen im Spiel ein. tm : Blendet die Menüs und die Benutzeroberfläche aus.

: Blendet die Menüs und die Benutzeroberfläche aus. csb: Setzt alle Blutspritzer, Explosionsstaub und andere Bildschirmeffekte zurück.

Gegenstände und Waffen hinzufügen

Mit dem Befehl player.additem könnt ihr Gegenstände und Waffen zu eurem Inventar hinzufügen. Dazu benötigt ihr die Item-ID des gewünschten Objekts. Eine Liste aller Item-IDs findet ihr online.

player.additem [Item-ID] [Anzahl]: Fügt einen Gegenstand mit der angegebenen ID in der angegebenen Menge zu eurem Inventar hinzu.

Teleportation und andere Spielmanipulationen

coc [Ort] : Teleportiert euch an den angegebenen Ort. Eine Liste aller Orte und ihre IDs findet ihr online.

: Teleportiert euch an den angegebenen Ort. Eine Liste aller Orte und ihre IDs findet ihr online. kill [ID] : Tötet das anvisierte Ziel oder Lebewesen mit der angegebenen ID.

: Tötet das anvisierte Ziel oder Lebewesen mit der angegebenen ID. kah: Tötet alle feindlichen NPCs in eurer unmittelbaren Umgebung.

Tötet alle feindlichen NPCs in eurer unmittelbaren Umgebung. unlock: Öffnet die ausgewählte Tür bzw. hackt das ausgewählte Computerterminal.

Konsolenzugriff in allen Spielmodi

Um Cheat-Codes nutzen zu können, braucht ihr Zugriff auf die Konsole im Spiel. Für die Schwierigkeitsmodi „einfach“ bis „sehr hart“ ist das kein Problem, im Schwierigkeitsmodus „Überleben“ (Englisch: Survival) ist die Konsole jedoch standardmäßig deaktiviert.

Die Lösung für dieses Problem ist wie so oft bei Bethesda-Spielen eine von zahlreichen Mods, die den Zugriff auf die Konsole auch im Überlebens-Modus wiederherstellt. Es gibt verschiedene Mods mit verschiedenem Umfang, welche ihr dazu herunterladen und über einen Modmanager eurer Wahl installieren könnt, z.B eine von diesen:

Vergesst dabei nicht, dass die Nutzung von Mods und Cheat-Codes das Freischalten von Errungenschaften deaktiviert. Auch hierfür gibt es natürlich Mods, welche diese Sperre umgehen – denkt daran, diese zu installieren, bevor ihr mit anderen Mods oder Cheat-Codes spielt.

Fallout 4 ist ein Action-Rollenspiel des Spieleentwicklers Bethesda Game Studios. Es ist nach Fallout 3 und Fallout: New Vegas das fünfte Spiel der Hauptserie. Fallout 4 wurde am 10. November 2015 weltweit für Microsoft Windows, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht, außer in Japan, wo es am 17. Dezember 2015 veröffentlicht wurde. Das Spiel wurde zum Veröffentlichungstag knapp zwölf Millionen Mal ausgeliefert.