Es wird ernst um das Remake zu Dead Space. Die Entwickler haben nun den Launch Trailer zu dem schaurigen Shooter veröffentlicht!

Die Freude war groß und die Anzahl an Videos und Events hoch, als EA und Motive gemeinsam das Remake zu Dead Space angekündigt hatten. Mittlerweile schreiten wir in großen Schritten auf den Release zu, welcher am 27. Januar gefeiert werden kann.

In der Videospieindustrie wird das natürlich mit einem Launch Trailer zelebriert, welcher vielleicht auch noch den einen oder anderen Unentschlossenen zu einem Kauf bewegen könnte. Falls ihr ihn also noch nicht gesehen haben solltet, dann haben wir das neuste Video einmal für euch unten eingebunden.

Sollte euch der Trailer aber nicht ausreichen, dann findet ihr zahlreiche weitere Informationen sowie Videos in unseren anderen Artikeln, die wir bislang zu dem Horror Shooter veröffentlicht haben.

In dem Remake zu Dead Space schlüpfen wir in die Rolle unseres altbekannten Kollegen Isaac Clarke, der gemeinsam mit der USG Kellion die Aufgabe erhielt, das Abbauschiff USG Ishimura zu reparieren. Doch als sie ihr Ziel erreicht haben, scheint das Schiff wie ausgestorben und der Albtraum seinen Lauf zu nehmen.

Falls ihr es bislang versäumt haben solltet, gibt es immer noch die Möglichkeit eine Vorbestellung des Titels vorzunehmen. Weitere Informationen darüber findet ihr auf der offiziellen Homepage. Oder habt ihr das Ganze vielleicht sogar schon längst erledigt?