Sehnt ihr euch nach etwas Abwechslung in World War 3? Dann ist der neu angekündigte Modus Domination sicherlich genau das Richtige für euch!

World War 3 beginnt das neue Jahr mit einer ganz besonderen Ankündigung: Mit Domination findet ein neuer Modus Einzug in den Shooter und stellt Spieler und die Community eine ganz besondere Herausforderung. Wie das Ganze aussieht, verrät ein Trailer von den Entwicklern.

In dem neuen Modus geht es in eine 15 vs 15 Spielerrunde, in der ihr Kontrollpunkte verteidigen und für euch gewinnen müsst. Nur wenn es einem Team gelingen sollte alle drei auf der Karte befindlichen Punkte einzunehmen, ist der Sieg gewiss.

Eine Kleinigkeit gibt es bei der Anküdigung jedoch zu berücksichtigen: Es handelt sich hierbei um einen zeitlich begrenzt verfügbaren Modus. Aus diesem Grund solltet ihr euch den 25. Januar bis 8. Februar im Kalender eintragen, um das Event ja nicht zu verpassen.

Sollte es euch gelingen, zahlreiche Domination Runden zu gewinnen, dann winkt als Belohnung sogar die gleichnamige Deagle! Dafür müssen jedoch insgesamt 33 Runden gewonnen werden. Fangt also am besten direkt am 25. Januar an, um eure Chancen möglichst hoch zu halten. Und falls das noch nicht als Anreiz genügt, dann tut es vielleicht der besagte Trailer.

Wer von euch macht bei dem Event mit? Weitere Informationen zum Spiel gibt es hier.

Quelle